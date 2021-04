Bologna - Inter 0 - 1 la diretta di Lukaku il gol del vantaggio (Di sabato 3 aprile 2021) L'Inter sul campo del Bologna, dopo i pareggi di Milan e Juve, cerca sul campo del Bologna la vittoria per l'allungo scudetto. Le formazioni Bologna (4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) L'sul campo del, dopo i pareggi di Milan e Juve, cerca sul campo della vittoria per l'allungo scudetto. Le formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - FBiasin : A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto… - abdilbarc : RT @Nerazzurri_Ale: FT: BOLOGNA 0-1 #INTER +8 POIN - Gino_da_KC : RT @FBiasin: A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto se i tuoi a… -