Ascolti TV | Venerdì 2 aprile 2021. La Via Crucis 18.8% (quasi 5 mln), la replica di Ciao Darwin 15.9% (Di sabato 3 aprile 2021) Papa Francesco Nella serata di ieri, Venerdì 2 aprile 2021, su Rai1 il Rito della Via Crucis, in onda dalle 20.51 alle 22.10, ha conquistato 4.973.000 spettatori pari al 18.8% di share; Papa Francesco – Un Uomo di Parola, in onda dalle 22.16 alle 23.44, ha interessato 1.854.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, in onda dalle 21.51 alle 24.57, ha raccolto davanti al video 2.889.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 Quello che Veramente Importa ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.650.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 L’Odissea ha raccolto davanti al video 496.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Il Re dei Re totalizza un a.m. di 1.006.000 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 aprile 2021) Papa Francesco Nella serata di ieri,, su Rai1 il Rito della Via, in onda dalle 20.51 alle 22.10, ha conquistato 4.973.000 spettatori pari al 18.8% di share; Papa Francesco – Un Uomo di Parola, in onda dalle 22.16 alle 23.44, ha interessato 1.854.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5– A Grande Richiesta, in onda dalle 21.51 alle 24.57, ha raccolto davanti al video 2.889.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 Quello che Veramente Importa ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.650.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 L’Odissea ha raccolto davanti al video 496.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Il Re dei Re totalizza un a.m. di 1.006.000 ...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 2 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 2 aprile 2021 - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Ieri sera quasi 5 milioni di spettatori (18.8%) per la #ViaCrucis. Continuano a salire le repliche di #CiaoDarwin (2,9… - fabiofabbretti : Ieri sera quasi 5 milioni di spettatori (18.8%) per la #ViaCrucis. Continuano a salire le repliche di #CiaoDarwin (… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021: Via crucis, Ciao Darwin, Le Iene, L’Odissea, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021: Via crucis, Ciao Darwin, Le Iene, L'Odissea, dati Auditel e share Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...

La Vita in Diretta, Alberto Matano: "Non ce la faccio più", sfogo brutale e crollo alla vista del bollettino ... venerdì 2 aprile, durante la messa in onda de La Vita in Diretta . Il suo programma sta viaggiando a ottimi livelli per quanto riguarda gli ascolti e lo share, segno che la scelta di affidargli la ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera Tv2 aprile 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ......2 aprile, durante la messa in onda de La Vita in Diretta . Il suo programma sta viaggiando a ottimi livelli per quanto riguarda glie lo share, segno che la scelta di affidargli la ...