Android e iOS dicono addio a Cortana di Microsoft (Di sabato 3 aprile 2021) L’app Cortana, l’assistente virtuale creato da Microsoft, non è più supportata da dispositivi con sistema Android e iOS. I contenuti creati rimarranno disponibili tramite Windows ma non saranno più raggiungibili da dispositivo mobile. Come annunciato da Microsoft, Cortana non è più ufficialmente supportata dai dispositivi con sistema operativo Android o iOS. La mossa a seguito L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021) L’app, l’assistente virtuale creato da, non è più supportata da dispositivi con sistemae iOS. I contenuti creati rimarranno disponibili tramite Windows ma non saranno più raggiungibili da dispositivo mobile. Come annunciato danon è più ufficialmente supportata dai dispositivi con sistema operativoo iOS. La mossa a seguito L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Charronegro831 : RT @Pelagatos0: ????AL AIRE ???? @FootballParaFut @SergioNafarrate @AgusGrimaldi09 @nllucero @oscarsainzdback @radiogol921fm APP para an… - coder_487 : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - radiofmfaleria : Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - anaolivias : @Dr_Gineco Esse modo Picture in Picture é no android ou iOS? ?? - natural_rem : #yoga della buonanotte contro #ansia e #insonnia , non perdere il video nell'app #rimedinaturali Android… -