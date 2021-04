Amici e Uomini e donne sospeso: Maria De Filippi sostituita dalla Ferilli (Di sabato 3 aprile 2021) Un nuovo stop per Amici e Uomini e donne di Maria De Filippi: la presentatrice Mediaset il prossimo 5 Aprile non andrà in onda Amici e Uomini e donneUn nuovo cambio di programmazione nei prossimi giorni interesserà i due amatissimi programmi di Maria De Filippi. Amici e Uomini e donne nella giornata del 5 aprile 2021 non andranno in onda. Il pubblico delle 14.45, appassionato del noto format pomeridiano e amante della scuola più famosa d’Italia, si vedrà modificare il palinsesto per un motivo ben preciso. Uomini e donne e Amici sospesi nel giorno di Pasquetta Precisiamo che lo stop durerà solo una ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021) Un nuovo stop perdiDe: la presentatrice Mediaset il prossimo 5 Aprile non andrà in ondaUn nuovo cambio di programmazione nei prossimi giorni interesserà i due amatissimi programmi diDenella giornata del 5 aprile 2021 non andranno in onda. Il pubblico delle 14.45, appassionato del noto format pomeridiano e amante della scuola più famosa d’Italia, si vedrà modificare il palinsesto per un motivo ben preciso.sospesi nel giorno di Pasquetta Precisiamo che lo stop durerà solo una ...

Advertising

eyestrange : RT @louisrainbow01: Ma tutte quelle fanpage su rosa e deddy che scrivono “ ma come vi viene in mente di mettere rosa e deddy contro,che si… - bollicine_20 : RT @louisrainbow01: Ma tutte quelle fanpage su rosa e deddy che scrivono “ ma come vi viene in mente di mettere rosa e deddy contro,che si… - evvovemio : RT @louisrainbow01: Ma tutte quelle fanpage su rosa e deddy che scrivono “ ma come vi viene in mente di mettere rosa e deddy contro,che si… - louisrainbow01 : Ma tutte quelle fanpage su rosa e deddy che scrivono “ ma come vi viene in mente di mettere rosa e deddy contro,che… - kiliglumi : RT @Soobinovio: e allora come si conosce una donna ?? diranno molti uomini come le persone normali gianmaria tramite amici genitori al lavor… -