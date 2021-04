A tre anni sconfigge un'infiammazione al cuore da sindrome post Covid (Di sabato 3 aprile 2021) A tre anni ha lottato e ha vinto, nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, contro la sindrome Mis-C, una iper-infiammazione multi-organo che può colpire i bambini dai tre ai 12 anni che hanno contratto il Covid, a distanza di tre-quattro settimane dal contagio. Si tratta di una sindrome che “simula la malattia di Kawasaki ma che è molto più aggressiva”, spiega il dottor Francesco La Torre, referente in Puglia della sindrome Mis-C. Nel 60% dei casi la sindrome coinvolge anche il cuore, e in alcuni casi i piccoli pazienti hanno bisogno della terapia intensiva. All’ospedale pediatrico di Bari, però, questo pericolo è stato scongiurato per il bimbo di tre anni arrivato con una infiammazione ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) A treha lottato e ha vinto, nell’ospedale GiovXXIII di Bari, contro laMis-C, una iper-multi-organo che può colpire i bambini dai tre ai 12che hanno contratto il, a distanza di tre-quattro settimane dal contagio. Si tratta di unache “simula la malattia di Kawasaki ma che è molto più aggressiva”, spiega il dottor Francesco La Torre, referente in Puglia dellaMis-C. Nel 60% dei casi lacoinvolge anche il, e in alcuni casi i piccoli pazienti hanno bisogno della terapia intensiva. All’ospedale pediatrico di Bari, però, questo pericolo è stato scongiurato per il bimbo di trearrivato con una...

