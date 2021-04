Verdure ripiene | il segreto per una gratinatura croccante e leggera

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 aprile 2021) Avete voglia die gratinate al forno? Solo a nominarle, sale l’acquolina! Purtroppo, però, non sempre risultano saporite, croccanti e leggere, spesso la resa lascia a desiderare: una consistenza secca e dura non convince nessuno in famiglia! Quanta fatica, quanta cura, quanto impegno vanificati! Non demoralizzatevi, con i consigli di Non Solo Riciclo porterete in tavola un piatto degno dei migliori chef! Esistono moltissime ricette per realizzarle, solitamente si scelgono ortaggi come melanzane, peperoni, pomodori, zucchine. Come farcitura, si ricorre alla carne, al tonno, al formaggio, al pane, alle uova. Vengono servite come antipasto, contorno o piatto unico; ma devono essere superlative davvero per conquistare il palato dei vostri commensali. I trucchi per ottenerle perfette sono 5. Curiose? Iniziamo!...