Usa, auto contro Capitol Hill: travolti due agenti di polizia. Tutta l’area in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Congresso Usa di Washington è stato messo in lockdown dopo che un’auto ha investito due poliziotti di guardia all’edificio oggetto degli attacchi dei manifestanti pro-Trump dopo la vittoria di Joe Biden alle ultime Presidenziali. l’area e gli edifici di Capitol Hill sono stati completamente isolati dopo che è stato fatto scattare l’allarme per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Un video diffuso su Twitter mostra un’auto che sembra essersi infranta contro le barriere protettive, con alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza, mentre altre testimonianze parlano di spari fuori dall’edificio. Non sono state rese note le condizioni dei due agenti feriti nello scontro. Le forze di sicurezza hanno intanto arrestato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Congresso Usa di Washington è stato messo indopo che un’ha investito due poliziotti di guardia all’edificio oggetto degli attacchi dei manifestanti pro-Trump dopo la vittoria di Joe Biden alle ultime Presidenziali.e gli edifici disono stati completamente isolati dopo che è stato fatto scattare l’allarme per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Un video diffuso su Twitter mostra un’che sembra essersi infrantale barriere protettive, con alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza, mentre altre testimonianze parlano di spari fuori dall’edificio. Non sono state rese note le condizioni dei dueferiti nello s. Le forze di sicurezza hanno intanto arrestato il ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, auto sui cancelli e spari a Capitol Hill. Due agenti travolti. Parlamento in lockdown - LucaMainoldi : RT @agenzia_nova: #Usa +++Un sospetto è stato arrestato e portato assieme ai due agenti in ospedale+++ - Activnews24 : ?? Due poliziotti sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo che un uomo, a bordo di un auto, ha tentato di sfonda… - DonatoSaliola : Usa: due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown - Nord America - ANSA - GazzettaDelSud : ?? ALLARME A CAPITOL HILL | Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso, autorizzati so… -