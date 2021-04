Tutti i modi di usare le extension che le star amano tanto (Di venerdì 2 aprile 2021) In questo periodo di star che cambiano look capelli dal giorno alla notte se ne contato tante. Merito anche dei social diventati il palco preferito per trasformazioni giocose, ma anche di alcuni escamotage sempre più sofisticati come le extension. Le donne del clan Kardashian Jenner e la bella Jennifer Lopez ne sanno qualcosa di hair make-over che durano il tempo di un selfie. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) In questo periodo di star che cambiano look capelli dal giorno alla notte se ne contato tante. Merito anche dei social diventati il palco preferito per trasformazioni giocose, ma anche di alcuni escamotage sempre più sofisticati come le extension. Le donne del clan Kardashian Jenner e la bella Jennifer Lopez ne sanno qualcosa di hair make-over che durano il tempo di un selfie.

Advertising

ilpost : Tutti i modi del calcio spagnolo per non chiamare “Kosovo” il Kosovo - tinellissima : @fanpage Ve l'hanno detto in tutti i modi che sta roba che avete scritto fa schifo e niente, sta ancora qua. Vergognatevi. - MoniShantiRani : RT @PMO_W: Ora vorrei proprio abbracciare @PaoloGentiloni che, appena eletto Biden, che sta cercando in tutti i modi la terza guerra mondia… - restancoraunpo_ : sto leggendo lexie scritto in tutti i modi possibili nella chat di twitch - pierangeliGreg : RT @salvatrash1: il modo in cui questa fancam mi ha salvato in tutti i modi in cui potevo essere salvato -