Tennis: niente quarantena a Montecarlo per i giocatori vaccinati (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano novità importanti dall’organizzazione del Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo del Principato di Monaco (che si gioca sotto egida francese) vedrà infatti la rimozione della necessità di quarantena per chi ha già fatto il vaccino contro il Covid-19: sarà obbligatorio soltanto il tampone all’arrivo, ma senza doversi isolare. Il tutto all’interno di una situazione più ampia, illustrata tra gli altri da Simon Briggs del Daily Telegraph. Il tutto si lega al protocollo anti-Covid nell’ultimo aggiornamento, in cui è riportata proprio la questione sopra indicata. In particolare, si parla sia dei vaccini a doppia dose (Pfizer, AstraZeneca) che di quelli a singola dose (Johnson&Johnson). I giocatori in questione saranno inclusi nell’ATP Testing Exemption List. In più, colori che si sono vaccinati non saranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano novità importanti dall’organizzazione del Masters 1000 di. Il torneo del Principato di Monaco (che si gioca sotto egida francese) vedrà infatti la rimozione della necessità diper chi ha già fatto il vaccino contro il Covid-19: sarà obbligatorio soltanto il tampone all’arrivo, ma senza doversi isolare. Il tutto all’interno di una situazione più ampia, illustrata tra gli altri da Simon Briggs del Daily Telegraph. Il tutto si lega al protocollo anti-Covid nell’ultimo aggiornamento, in cui è riportata proprio la questione sopra indicata. In particolare, si parla sia dei vaccini a doppia dose (Pfizer, AstraZeneca) che di quelli a singola dose (Johnson&Johnson). Iin questione saranno inclusi nell’ATP Testing Exemption List. In più, colori che si sononon saranno ...

