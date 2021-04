Tapis roulant a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciato 40enne (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelfranci (Av) – I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne ritenuto responsabile del reato di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un giovane del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un Tapis roulant in vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 200 euro mediante ricarica su carta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelfranci (Av) – I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria unritenuto responsabile del reato di. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un giovane del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi unin vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 200 euro mediante ricarica su carta ...

