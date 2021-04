Rosse e arancioni | ecco quali Regioni potrebbe dal 7 subire nuove restrizioni

Advertising

Le regioni sono in attesa dei verdetti e delle ordinanze su colori che comporteranno regole - su scuola, spostamenti, visite ai parenti, categorie di negozi - in vigore dal 7 aprile, dopo i divieti e ...... nelle zoneper ogni ordine e grado tranne che per la capienza delle aule delle superiori ... nelle zoneinvece la presenza coinvolge gli alunni fino alla prima media e... Il testo ...In zona arancione gli spostamenti sono concessi all'interno del proprio ... Diventano, così, 27 le zone rosse sul territorio regionale. Promozione quasi certa per la Campania. "Siamo abbastanza sereni ...Dal 3 al 5 aprile, stretta per tutto il Paese, che venerdì scorso ha registrato un indice Rt nazionale a 1.08, in lieve calo come l'incidenza.