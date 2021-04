Quando l’algoritmo fa il gioco della destra

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi anni abbiamo assistito al modo in cui certi messaggi veicolati dallaitaliana, o internazionale, relativi ad alcuni grandi temi, hanno saputo diventare virali. Per un certo periodo siamo stati ossessionati da «La Bestia» di Matteo Salvini, la macchinapropaganda social che produceva contenuti graficamente brutti ma diffondeva messaggi semplici ed estremi, generando spesso ampie reazioni in rete, tali da alimentare o amplificare il «senso comune» su determinati argomenti. E un fenomeno simile, anche se di dimensioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.