Pirlo: 'Dybala, Arthur e McKennie non sono convocati per il derby' (Di venerdì 2 aprile 2021) 'I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l'altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando'. L'allenatore della Juventus Andrea ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) 'I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l'altra sera nonper la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando'. L'allenatore della Juventus Andrea ...

Advertising

capuanogio : ?? #Juventus furiosa per la cena scoperta dai carabinieri alla quale potrebbe aver partecipato anche qualche altro… - capuanogio : ?? #Arthur, #Dybala e #McKennie esclusi da #Pirlo, non saranno convocati per il derby #TorinoJuventus dopo la cena… - GoalItalia : Finalmente ci siamo: Pirlo sta per mettere Dybala nel motore Juve ?? - EMIGOAL : RT @capuanogio: ?? #Arthur, #Dybala e #McKennie esclusi da #Pirlo, non saranno convocati per il derby #TorinoJuventus dopo la cena clandest… - MaxScherzyIT : RT @JuvMania: ?? #Pirlo: «I tre giocatori coinvolti nell’episodio di qualche sera fa non sono convocati per la partita di domani. Vedremo qu… -