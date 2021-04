Per Elio Vito, Berlusconi a favore della legge Zan. Ma le cose stanno davvero così? (Di venerdì 2 aprile 2021) In una recente intervista il deputato Elio Vito, ex-ministro dei Rapporti con il Parlamento, avrebbe dichiarato che Silvio Berlusconi sarebbe sicuramente a favore della legge Zan, ferma al Senato dopo aver passato il vaglio della Camera. Sempre secondo il deputato infatti il Presidente di Forza Italia avrebbe una sensibilità tale da ritenersi favorevole alla legge sull’omotransfobia. L’appello del deputato verso Berlusconi sarebbe quello di staccarsi dalle posizioni della Lega di Matteo Salvini, che stanno sbarrando il passaggio della legge Zan al Senato. Elio Vito, sempre nel corso dell’intervista, ha sottolineato il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) In una recente intervista il deputato, ex-ministro dei Rapporti con il Parlamento, avrebbe dichiarato che Silviosarebbe sicuramente aZan, ferma al Senato dopo aver passato il vaglioCamera. Sempre secondo il deputato infatti il Presidente di Forza Italia avrebbe una sensibilità tale da ritenersivole allasull’omotransfobia. L’appello del deputato versosarebbe quello di staccarsi dalle posizioniLega di Matteo Salvini, chesbarrando il passaggioZan al Senato., sempre nel corso dell’intervista, ha sottolineato il ...

