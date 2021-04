Pd-M5s | incontro Letta-Di Maio | sul tavolo Ue | recovery | alleanze

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 aprile 2021)a Roma tra il segretario del Pd Enricoe il ministro degli Esteri ed esponente del M5S, Luigi Di. Un faccia a faccia alla Farnesina che si è svolto in un “buonissimo clima”, spiegano fonti del Nazareno. Tra i due, sottolineano fonti vicine al ministro degli Esteri, “c’è una buona intesa”. Al centro del colloquio il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i temi della sostenibilità e della transizione ecologica (cari al M5S e alla Farnesina) e dell’innovazione digitale. Si è inoltre parlato a lungo di Europa e di obiettivi comuni per il futuro dell’Unione. Affrontata anche la questione delle, in vista delle prossime amministrative. Da entrambi è stato confermato il sostegno al governo Draghi. Il segretario del Pd, sottolineano le stesse fonti, ha presentato a Diil ...