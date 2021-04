Oroscopo Scorpione, domani 3 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 2 aprile 2021) Cari amici dello Scorpione, l’Oroscopo del 3 aprile vede il Sole splendere brillante e forte sopra di voi, rischiarandovi l’orizzonte e la strada davanti. Leggi l’Oroscopo di domani 3 aprile per tutti i segni Oroscopo Scorpione, domani 3 aprile: fortuna Oltre a quella del Sole, dovreste conoscere anche l’influenza positiva di Plutone e Nettuno, pianeti lenti nella loro traversata ma che vi interesseranno in questi giorni rendendovi pieni di creatività e senso d’adattamento, una vera fortuna per la vostra giornata. Mercurio è ancora forte nel vostro piano astrale e sembra voler stimolare le vostre competenze intellettuali, esaltando il vostro spirito e la voglia di portare a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Cari amici dello, l’del 3vede il Sole splendere brillante e forte sopra di voi, rischiarandovi l’orizzonte e la strada davanti. Leggi l’diper tutti i segniOltre a quella del Sole, dovreste conoscere anche l’influenza positiva di Plutone e Nettuno, pianeti lenti nella loro traversata ma che vi interesseranno in questi giorni rendendovi pieni di creatività e senso d’adattamento, una veraper la vostra giornata. Mercurio è ancora forte nel vostro piano astrale e sembra voler stimolare le vostre competenze intellettuali, esaltando il vostro spirito e la voglia di portare a ...

