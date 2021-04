Navalny ha perso 8 chili in carcere: “Torturato con la privazione del sonno, non gli fanno vedere medico”. Ma gli ha fatto visita un’ex spia (Di venerdì 2 aprile 2021) Non gli è permesso di essere visitato da un medico ma riceve in carcere la visita di una ex spia russa, ha perso 8 chili e gli viene impedito di dormire con regolarità. Così ieri il dissidente russo Alexei Navalny ha annunciato di aver iniziato lo sciopero della fame in carcere, dove si trova dal 17 gennaio, quando è tornato in patria dopo il lungo ricovero in Germania seguito all’avvelenamento del 20 agosto scorso, ma le sue condizioni di salute vanno via via peggiorando. Lo riporta il suo staff dall’account Telegram del principale oppositore di Vladimir Putin in patria: “Egli stesso collega tale perdita di peso in primo luogo al fatto che non lo fanno dormire e lo svegliano otto volte durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Non gli è permesso di essereto da unma riceve inladi una exrussa, hae gli viene impedito di dormire con regolarità. Così ieri il dissidente russo Alexeiha annunciato di aver iniziato lo sciopero della fame in, dove si trova dal 17 gennaio, quando è tornato in patria dopo il lungo ricovero in Germania seguito all’avvelenamento del 20 agosto scorso, ma le sue condizioni di salute vanno via via peggiorando. Lo riporta il suo staff dall’account Telegram del principale oppositore di Vladimir Putin in patria: “Egli stesso collega tale perdita di peso in primo luogo alche non lodormire e lo svegliano otto volte durante la ...

Advertising

marcodimaio : Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima del… - Open_gol : Privazione del sonno e vessazioni: la detenzione in carcere per Navalny sta mettendo in pericolo la sua salute, com… - rtl1025 : ?? L'oppositore russo #Navalny ha perso otto chili dal momento del suo arrivo nella colonia penale IK-2 di Pokrov ed… - mandolinchris : RT @marcodimaio: Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima dello scio… - AMarco1987 : RT @marcodimaio: Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima dello scio… -