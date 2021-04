Myss Keta: la cantante abbassa la mascherina e mostra il suo volto (Di venerdì 2 aprile 2021) Myss Keta è stata immortalata dai paparazzi che hanno fotografato il suo volto riportato sul settimanale Vero Myss Keta è l’ultima di una serie di cantanti che nel corso degli anni hanno puntato sul celare la loro reale identità per portare avanti il loro progetto artistico. C’è stato chi ha preferito mostrare sempre le spalle come Liberato, chi ha pensato ad acconciature che coprissero gli occhi come Sia e chi, come Myss Keta ha preferito usare occhiali da sole e mascherina per creare la sua immagine artistica. Ancora prima della pandemia e copiando Michael Jackson, la cantante ha indossato una mascherina di stoffa che, in base alle occasioni e agli eventi cambiava tessuto e colore. Da sempre ruota ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021)è stata immortalata dai paparazzi che hanno fotografato il suoriportato sul settimanale Veroè l’ultima di una serie di cantanti che nel corso degli anni hanno puntato sul celare la loro reale identità per portare avanti il loro progetto artistico. C’è stato chi ha preferitore sempre le spalle come Liberato, chi ha pensato ad acconciature che coprissero gli occhi come Sia e chi, comeha preferito usare occhiali da sole eper creare la sua immagine artistica. Ancora prima della pandemia e copiando Michael Jackson, laha indossato unadi stoffa che, in base alle occasioni e agli eventi cambiava tessuto e colore. Da sempre ruota ...

