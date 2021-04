MotoGP oggi, GP Doha 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi, venerdì 2 aprile, prenderà il via il weekend del GP di Doha, secondo round del Motomondiale 2021. Team e piloti tornano sul tracciato di Losail per mettere insieme i dati acquisiti nel primo round e cercare di arrivare pronti alle qualifiche e alla gara. In MotoGP è attesa una rivincita della sfida tra Yamaha e Ducati. La vittoria di Maverick Vinales è stata significativa per gestione. Lo spagnolo è stato in grado di controllare il tentativo di fuga delle Rosse, venendo fuori alla distanza, grazie a un degrado delle gomme limitato. La M1 tra le mani dell’iberico è stata impressionante soprattutto in termini di guidabilità e questo fattore ha fatto la differenza. Nel team di Borgo Panigale dovranno rispondere perché il layout qatariano è sempre stato uno dei circuiti sui cui la Ducati ha ottenuto di più e in un ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021), venerdì 2 aprile, prenderà il via il weekend del GP di, secondo round del Motomondiale. Team e piloti tornano sul tracciato di Losail per mettere insieme i dati acquisiti nel primo round e cercare di arrivare pronti alle qualifiche e alla gara. Inè attesa una rivincita della sfida tra Yamaha e Ducati. La vittoria di Maverick Vinales è stata significativa per gestione. Lo spagnolo è stato in grado di controllare il tentativo di fuga delle Rosse, venendo fuori alla distanza, grazie a un degrado delle gomme limitato. La M1 tra le mani dell’iberico è stata impressionante soprattutto in termini di guidabilità e questo fattore ha fatto la differenza. Nel team di Borgo Panigale dovranno rispondere perché il layout qatariano è sempre stato uno dei circuiti sui cui la Ducati ha ottenuto di più e in un ...

