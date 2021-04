Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre (Di venerdì 2 aprile 2021) E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema Mose, a Venezia. Lo rende noto la struttura Commissariale per le dighe mobili, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema, a Venezia. Lo rende noto la struttura Commissariale per lemobili, in ...

Advertising

AnsaVeneto : Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre. Comunicazione Cvn e Commissario, servirà a completare imp… - identit12 : La mangiatoia del #Mose ancora non è finita e già si pregano per un altro megaprogetto per rubare montagne di fondi… - Gazzettino : #mose, a maggio #sollevamenti sospesi. Da giovedì stop al servizio di presidio -

Ultime Notizie dalla rete : Mose stop Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema Mose, a Venezia. Lo rende noto la struttura Commissariale per le dighe mobili, in seguito alla comuinicazione da parte del Consorzio Venezia Nuova. E' comunque previsto, qualora si prospettasse una ...

Venezia, stop alle grandi navi: finalmente una bella notizia ...il terminal delle crociere fuori laguna ma anche le banchine per le navi portacontainer per superare i limiti del traffico commerciale condizionato dai fondali limitati e dal funzionamento del Mose. ...

Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre - Veneto Agenzia ANSA Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema Mose, a Venezia. (ANSA) ...

Venezia, stop alle grandi navi: finalmente una bella notizia Dopo decenni di devastazioni in cui navi portacontainer e navi da crociera hanno guastato Venezia, la decisione del Governo Draghi di vietare alle grandi navi di entrare in Laguna è una novità che dà ...

E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema, a Venezia. Lo rende noto la struttura Commissariale per le dighe mobili, in seguito alla comuinicazione da parte del Consorzio Venezia Nuova. E' comunque previsto, qualora si prospettasse una ......il terminal delle crociere fuori laguna ma anche le banchine per le navi portacontainer per superare i limiti del traffico commerciale condizionato dai fondali limitati e dal funzionamento del. ...E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema Mose, a Venezia. (ANSA) ...Dopo decenni di devastazioni in cui navi portacontainer e navi da crociera hanno guastato Venezia, la decisione del Governo Draghi di vietare alle grandi navi di entrare in Laguna è una novità che dà ...