Mobilità docenti 2021: come si calcola il punteggio di continuità. Quanti punti mi spettano? (Di venerdì 2 aprile 2021) La valutazione del punteggio di continuità segue i criteri stabiliti nella tabella allegata al CCNI. Vediamo quali per la Mobilità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) La valutazione deldisegue i criteri stabiliti nella tabella allegata al CCNI. Vediamo quali per laL'articolo .

Advertising

ial_piemonte : RT @IAL_Nazionale: #mobilitàtransnazionale e percorsi di #istruzione_e_formazione_professionale per accrescere l'#occupabilità.Il #Consorzi… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: come si calcola il punteggio di continuità. Quanti punti mi spettano? - IAL_Nazionale : #mobilitàtransnazionale e percorsi di #istruzione_e_formazione_professionale per accrescere l'#occupabilità.Il… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, come inserire le preferenze: scuola, comune provincia. Guida per immagini - zazoomblog : Mobilità ai trasferimenti interprovinciali dei docenti il 25% dei posti disponibili l’altro 25% ai passaggi di ruol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità 2021 | domanda trasferimento docente ruolo che accetta supplenze e perde titolarità Zazoom Blog