Meteo Temporali nel fine settimana. Prime grandinate devastanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Meteo Italia con Temporali e grandine. Ci siamo, il maltempo è alle porte. Un cambiamento Meteo che inizierà gradualmente o meglio, l’Alta Pressione inizierà a defilarsi perché costretta alla difensiva da aria fredda che si sta dirigendo verso l’Europa orientale e che lambirà le nostre regioni. Cosa vuol dire? Anzitutto che le temperature caleranno, un calo che si farà sentire maggiormente la domenica di Pasqua e sarà in quel momento che il maltempo entrerà nel vivo. Tenete conto che nel corso della settimana abbiamo accumulato molta energia termica, data ovviamente dall’aria calda nord africana che ha fatto schizzare le temperature su valori pre estivi. Lo sbalzo termico sarà enorme, per non parlare di ciò che ci aspetta a metà della prossima settimana… Prima però dovremo affrontare due giorni, ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021)Italia cone grandine. Ci siamo, il maltempo è alle porte. Un cambiamentoche inizierà gradualmente o meglio, l’Alta Pressione inizierà a defilarsi perché costretta alla difensiva da aria fredda che si sta dirigendo verso l’Europa orientale e che lambirà le nostre regioni. Cosa vuol dire? Anzitutto che le temperature caleranno, un calo che si farà sentire maggiormente la domenica di Pasqua e sarà in quel momento che il maltempo entrerà nel vivo. Tenete conto che nel corso dellaabbiamo accumulato molta energia termica, data ovviamente dall’aria calda nord africana che ha fatto schizzare le temperature su valori pre estivi. Lo sbalzo termico sarà enorme, per non parlare di ciò che ci aspetta a metà della prossima… Prima però dovremo affrontare due giorni, ...

