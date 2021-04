Advertising

FirenzePost : Mef: fabbisogno pubblico marzo 26,8 miliardi di euro, in calo rispetto al 2020 - zazoomblog : Mef: nei primi tre mesi fabbisogno a +101 miliardi di euro sullanno - #primi #fabbisogno #miliardi #sullanno - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mef: nei primi tre mesi fabbisogno a +10,1 miliardi di euro sull'anno #Fabbisogno - MediasetTgcom24 : Mef: nei primi tre mesi fabbisogno a +10,1 miliardi di euro sull'anno #Fabbisogno - DividendProfit : MEF, fabbisogno marzo in miglioramento a 26,8 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Mef fabbisogno

ilmessaggero.it

Per il periodo gennaio - marzo, ilresta in aumento di circa 10,1 miliardi a 41 miliardi di euro rispetto a un anno prima.E' quanto annuncia il, indicando che ildei primi tre mesi dell'anno si porta a 41 miliardi , in aumento di circa 10,1 miliardi rispetto a quello registrato nel primo trimestre del ...Il fabbisogno del settore statale a marzo è stato pari a 26,8 miliardi di euro, in calo di circa 5,5 miliardi rispetto ai 32,3 miliardi del marzo 2020. Il tutto grazie in particolare al miglioramento ...Il fabbisogno dei primi tre mesi dell'anno in corso è di 41.000 milioni, in aumento di circa 10.100 milioni rispetto a quello registrato nel primo trimestre del 2020. "Nel confronto con il ...