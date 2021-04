Marine Le Pen lascia la guida del RN per la corsa all’Eliseo: «Voglio essere la candidata di tutti» (Di venerdì 2 aprile 2021) Marine Le Pen sull’Eliseo torna a fare sul serio. E per candidarsi alle presidenziali francesi del prossimo anno è intenzionata a lasciare la guida del Rassemblement National prima dell’appuntamento con le urne. «Voglio guidare la lotta nazionale», ha detto Le Pen in un’intervista con L’incorrect, spiegando di voler essere la candidata di tutti. La sfida per l’Eliseo tra Marine Le Pen e Macron Le Pen aveva già annunciato l’intenzione di volersi candidare alle presidenziali, con l’obiettivo di ripetere al ballottaggio il duello contro il presidente Emanuel Macron, che la sconfisse quattro anni fa e la cui “stella” però oggi è decisamente più appannata di allora, complice anche la disastrosa gestione della pandemia. A luglio il congresso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021)Le Pen sull’Eliseo torna a fare sul serio. E per candidarsi alle presidenziali francesi del prossimo anno è intenzionata are ladel Rassemblement National prima dell’appuntamento con le urne. «re la lotta nazionale», ha detto Le Pen in un’intervista con L’incorrect, spiegando di volerladi. La sfida per l’Eliseo traLe Pen e Macron Le Pen aveva già annunciato l’intenzione di volersi candidare alle presidenziali, con l’obiettivo di ripetere al ballottaggio il duello contro il presidente Emanuel Macron, che la sconfisse quattro anni fa e la cui “stella” però oggi è decisamente più appannata di allora, complice anche la disastrosa gestione della pandemia. A luglio il congresso ...

Advertising

luigispinello : @isabbah Per il primo turno? Tutti in ordine sparso? (Se FN superasse il 50% sarebbe eletta Marine Le Pen direttamente?) - lellinara : RT @giuliomeotti: “Al Papa non piace l’Europa e pensa che, poiché ci stiamo scristianizzando, essa meriti di morire”. Zemmour e Onfray in t… - CarloF0554ti : Ce la vedo Marine Le Pen aderire al 'Rinascimento Europeo', stesso nome scelto da Macron per la sua campagna non esattamente vincente. - AlainSpa : RT @GabrielChoulet: Giorgia Meloni, la Marine Le Pen italienne qui monte - sky1948 : RT @GabrielChoulet: Giorgia Meloni, la Marine Le Pen italienne qui monte -