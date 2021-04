LOL-Chi ride è fuori: il nuovo programma tutto da (non) ridere di Amazon Prime (Di venerdì 2 aprile 2021) Diponibile dal primo aprile, sulla piattaforma Prime Video, il nuovo comedy show Amazon “LOL: Chi ride è fuori”. Composto da sei episodi, il format è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. A presentarlo Fedez e Mara Maionchi. Si tratta di una battaglia a colpi di battute in cui vince chi riesce a strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. I dieci campioni della risata potranno attingere ai diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica, barzellette ecc. Finalmente quindi un programma che riporta il buon umore in questo periodo difficile. In questo preciso momento storico, dove tutti davvero facciamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Diponibile dal primo aprile, sulla piattaformaVideo, ilcomedy show“LOL: Chi”. Composto da sei episodi, il format è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a farre i loro avversari. A presentarlo Fedez e Mara Maionchi. Si tratta di una battaglia a colpi di battute in cui vince chi riesce a strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. I dieci campioni della risata potranno attingere ai diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica, barzellette ecc. Finalmente quindi unche riporta il buon umore in questo periodo difficile. In questo preciso momento storico, dove tutti davvero facciamo ...

Advertising

FQMagazineit : LOL, chi ride è fuori: ecco chi c’è e come funziona il nuovo show con Fedez e Mara Maionchi su Amazon Prime Video - KasandraMacias : LOL: chi ride è fuori es demasiado buenoooooooooo. - donotdealwithme : @delittodic0gne @sil_smil Su questo non ti saprei rispondere, nelle storie ha accennato al fatto di aver avuto mess… - margotsbullock : RT @imluca_: Prossima stagione di LOL - Chi ride è fuori: Annalisa con le barzellette sull’analisi matematica - CdT_Online : Dieci comici in cattività si sfidano per eliminarsi a vicenda a suon di battute, barzellette e improvvisazioni – L’… -