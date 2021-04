Jannik Sinner-Roberto Bautista, come vederla in diretta tv e streaming? Semifinale Masters 1000 Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera (venerdì 2 aprile, ore 19.00) Jannik Sinner affronterà Roberto Bautista-Agut nella Semifinale del Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis che va in scena sul cemento statunitense. L’altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata in terra americana, ha sfoderato delle prestazioni eccellenti e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare l’ostico spagnolo, giustiziere del russo Daniil Medvedev ai quarti di finale. Il nostro portacolori, che tra gli altri ha saputo liquidare il temibile russo Karen Khachanov e ai quarti il funambolico kazako Aleksandr Bublik, si è ormai portato a ridosso della top-20 del ranking ATP e ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro l’attuale numero 12 al mondo, già ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera (venerdì 2 aprile, ore 19.00)affronterà-Agut nelladeldi, prestigioso torneo di tennis che va in scena sul cemento statunitense. L’altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata in terra americana, ha sfoderato delle prestazioni eccellenti e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare l’ostico spagnolo, giustiziere del russo Daniil Medvedev ai quarti di finale. Il nostro portacolori, che tra gli altri ha saputo liquidare il temibile russo Karen Khachanov e ai quarti il funambolico kazako Aleksandr Bublik, si è ormai portato a ridosso della top-20 del ranking ATP e ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro l’attuale numero 12 al mondo, già ...

