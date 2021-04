Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi manda un saluto speciale. Ma chi è Silvia? (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Isola dei Famosi è stata ricca di imprevisti, nella puntata del primo aprile 2021. Sarà stato in qualche modo collegato al cosiddetto pesce d’aprile? Ci sono stati scontri tra naufraghi, bacchettate dallo studio, Angela Melillo ha addirittura dimenticato di dare la sua parte di cibo a Miryea (la vicenda non ha avuto alcun seguito, a parte la fame e l’opinione detta da Elettra Lamborghini). LEGGI ANCHE => “Basta con queste scuse finte… si vede chi fa il teatrino”: Elisa Isoardi sull’Isola non le manda a dire Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi ha destato curiosità con il saluto speciale in diretta La puntata dell’Isola dei Famosi del primo aprile ha visto tra i ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) L’deiè stata ricca di imprevisti, nella puntata del primo aprile 2021. Sarà stato in qualche modo collegato al cosiddetto pesce d’aprile? Ci sono stati scontri tra naufraghi, bacchettate dallo studio, Angela Melillo ha addirittura dimenticato di dare la sua parte di cibo a Miryea (la vicenda non ha avuto alcun seguito, a parte la fame e l’opinione detta da Elettra Lamborghini). LEGGI ANCHE => “Basta con queste scuse finte… si vede chi fa il teatrino”: Elisa Isoardi sull’non lea diredeiha destato curiosità con ilin diretta La puntata dell’deidel primo aprile ha visto tra i ...

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - MediasetPlay : Fariba e Ubaldo sono ufficialmente dei nuovi concorrenti di questa edizione di #Isola ???? - Mimiz87096117 : RT @sheiswonderland: Cerioli ha ragione in pieno, sono due settimane che lo perculano per l’”ex maschio alfa” facendo vedere solo clip in c… - Martini14Emma : RT @ehitsfe: “ChE LeCcACul0 AwEd cHe Fa gLi AuGurI a ToMmI e ChIeDe dElLa FiGLiA dEi FeRrAgNeZ” intanto awed che è amico di entrambi: #i… -