Incidente ferroviario, treno deraglia e fa una strage: il bilancio è spaventoso

Tragedia a Taiwan. Un treno deraglia con centinaia di persone a bordo e fa una vera strage. L'Incidente ferroviario è spaventoso Un treno deraglia e miete molte vittime.

