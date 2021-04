Il Made in Italy e la A di agroalimentare (Di venerdì 2 aprile 2021) Agricoltura, silvicoltura, allevamento e pesca. Nella tradizione, e nello sviluppo economico e sociale del nostro Paese, sono da sempre una costante. Elementi della stessa filiera, quella agroalimentare. Ovvero di quell’industria che si basa sulla vendita di prodotti che vengono dall’agricoltura e si “trasformano” in alimentazione. E che compongono un quarto del nostro Made in Italy. Già dalla fine della prima guerra mondiale l’Italia iniziò a risollevare l’economia proprio grazie all’industria del settore primario. E sarà proprio quest’ulrima a traghettare l’intero Paese verso il boom economico del secondo dopo guerra. Con gli anni 70 e il contemporaneo avvento delle fabbriche, i giovani apparivano sempre meno interessati a fare i contadini o gli allevatori. Vedevano nelle fabbriche prospettive di vita migliori. ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 2 aprile 2021) Agricoltura, silvicoltura, allevamento e pesca. Nella tradizione, e nello sviluppo economico e sociale del nostro Paese, sono da sempre una costante. Elementi della stessa filiera, quella. Ovvero di quell’industria che si basa sulla vendita di prodotti che vengono dall’agricoltura e si “trasformano” in alimentazione. E che compongono un quarto del nostroin. Già dalla fine della prima guerra mondiale l’Italia iniziò a risollevare l’economia proprio grazie all’industria del settore primario. E sarà proprio quest’ulrima a traghettare l’intero Paese verso il boom economico del secondo dopo guerra. Con gli anni 70 e il contemporaneo avvento delle fabbriche, i giovani apparivano sempre meno interessati a fare i contadini o gli allevatori. Vedevano nelle fabbriche prospettive di vita migliori. ...

