Advertising

capuanogio : ???? Secondo la ricostruzione de #IlMessaggero (che cita anche i nomi) il focolaio sviluppatosi in nazionale avrebbe… - Gazzetta_it : Allarme #serieA: #Bonucci positivo dopo i 5 membri dello staff Italia. Ma domani si gioca - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Focolaio Nazionale, anche Vialli e De Rossi positivi - Mediagol : Focolaio Nazionale: anche Vialli e De Rossi positivi al Covid-19 - rosatoeu : Focolaio in Nazionale, in tutto 8 contagiati: anche De Rossi e Vialli. E i club di Serie A tremano. -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Nazionale

Ben otto contagiati nel ritiro dellaazzurra , e ora mezza Serie A si preoccupa per il pericolo. Con il campionato che riprende domani, finora tra i calciatori c'è solo un positivo al Covid: è Leonardo Bonucci , ...'Senza vaccini, roulette russa a ogni gara', il titolo dell'edizione odierna de Il Giornale in merito alla situazione dei contagi ine in Serie A. Possibileall'interno dello staff dellaitaliana, ecco il punto della situazione: Dopo la comunicazione di quattro positivi al Covid - 19, all'interno dello ...Torna la paura Covid nel campionato italiano: tamponi a tappeto dopo i casi in Nazionale. Il Mattino in apertura: "Il focolaio della Nazionale, ripresa della Serie A nel caos". vedi letture. "Il ...Rispetto ai piani passati, però, dopo la gara i granata avranno la possibilità di recuperare in settimana, visto il focolaio nella Primavera dell ... L'ex Spal si è infortunato in Nazionale e non ci ...