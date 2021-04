Edificio per Scuola elementare antisismica e green inaugurata ad Avezzano (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - È stata inaugurata la nuova Scuola elementare 'Sandro Pertini' di Avezzano, in via Sandro Pertini, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti del plesso scolastico. L'Edificio, realizzato da Cari Costruzioni, azienda edilizia che si occupa di restauri, costruzioni e manutenzioni edili e stradali, è stato ultimato alla fine del 2020, e andrà ora a sostituire i vecchi edifici che si trovano in via Fucino e via Garibaldi. Una Scuola all'avanguardia, sicura, con spazi ampi in grado di garantire un adeguato distanziamento e un ricambio di aria naturale, indispensabili in questo particolare periodo storico, ma anche antisismica e a basso impatto ambientale, realizzata utilizzando materiali innovativi. Per le fondazioni dell'Edificio, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - È statala nuova'Sandro Pertini' di, in via Sandro Pertini, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti del plesso scolastico. L', realizzato da Cari Costruzioni, azienda edilizia che si occupa di restauri, costruzioni e manutenzioni edili e stradali, è stato ultimato alla fine del 2020, e andrà ora a sostituire i vecchi edifici che si trovano in via Fucino e via Garibaldi. Unaall'avanguardia, sicura, con spazi ampi in grado di garantire un adeguato distanziamento e un ricambio di aria naturale, indispensabili in questo particolare periodo storico, ma anchee a basso impatto ambientale, realizzata utilizzando materiali innovativi. Per le fondazioni dell', ...

Advertising

CarloVerdelli : Un Paese che non approfitta dei fondi Ue per ricostruire l’edificio, lungamente saccheggiato, del sapere per tutti… - comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo ?? ??Le campane della Basilica di San Marco suonano per l'anniversario della fondazione di… - TecceCarlo : RT @CarloVerdelli: Un Paese che non approfitta dei fondi Ue per ricostruire l’edificio, lungamente saccheggiato, del sapere per tutti non… - CarriaggioM : RT @CarloVerdelli: Un Paese che non approfitta dei fondi Ue per ricostruire l’edificio, lungamente saccheggiato, del sapere per tutti non… - MonicaRBedana : RT @CarloVerdelli: Un Paese che non approfitta dei fondi Ue per ricostruire l’edificio, lungamente saccheggiato, del sapere per tutti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Edificio per Entra all'Eliseo con una molotov, arrestato/ Fermato si giustifica: 'Sono un artista' ...controllano il bilndatissimo edificio, sono stati individuati e arrestati. Buon Venerdì Santo 2021/ Tante frasi e immagini: "Chi non prende la sua croce..." ALL'ELISEO CON UNA MOLOTOV: ARRESTATO PER ...

Istituto Marchiondi, quando l'amore fa più danni del cinismo ... non sarebbe il caso di prendere atto che il vincolo sta soffocando l'edificio e che si dovrebbe allentarlo? Non sarebbe il caso di consentire ai privati di fare proposte per la riqualificazione e l'...

Edison per il risparmio energetico negli edifici La Stampa Giovanni da Milano 11, un nuovo complesso residenziale in vendita Giovanni da Milano 11 è il nuovo edificio residenziale, ubicato nel quartiere di Acquabella, in vendita nella capitale lombarda. Ad occuparsi della commercializzazione degli appartamenti è Oneshot Rea ...

Lamezia, chiude l'edicola davanti il ‘Maggiore Perri’: "Resterà sempre nella storia della scuola" Lamezia Terme - Chiude la storica edicola davanti l’edificio scolastico ‘Maggiore Perri’ su corso ... lasciato le loro classi e si sono recati in prossimità dell’edicola per offrire alla signora ...

...controllano il bilndatissimo, sono stati individuati e arrestati. Buon Venerdì Santo 2021/ Tante frasi e immagini: "Chi non prende la sua croce..." ALL'ELISEO CON UNA MOLOTOV: ARRESTATO...... non sarebbe il caso di prendere atto che il vincolo sta soffocando l'e che si dovrebbe allentarlo? Non sarebbe il caso di consentire ai privati di fare propostela riqualificazione e l'...Giovanni da Milano 11 è il nuovo edificio residenziale, ubicato nel quartiere di Acquabella, in vendita nella capitale lombarda. Ad occuparsi della commercializzazione degli appartamenti è Oneshot Rea ...Lamezia Terme - Chiude la storica edicola davanti l’edificio scolastico ‘Maggiore Perri’ su corso ... lasciato le loro classi e si sono recati in prossimità dell’edicola per offrire alla signora ...