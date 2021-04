Denise Pipitone | prelevato il Dna a Olesya Rostova | ore cruciali per la verità

(Di venerdì 2 aprile 2021)oggi: tiene banco da giorni la vicenda relativa all’appello lanciato da, la 20enne russa che sulla tv locale ha lanciato un messaggio per ritrovare la sua mamma biologica.il Dna, analisi in corso Nelle scorse ore alla giovane è statoil Dna che sarà comparato con quello di Piera Maggio, madre della bimba di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. La donna ha dovuto riconoscere la notevole sua somiglianza con. Ovviamente ciò non può essere sufficienze per stabilire un qualche legame con la piccola. “Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi, anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che ...

oggi : tiene banco da giorni la vicenda relativa all'appello lanciato da Olesya Rostova, la 20enne russa che sulla tv locale ha fatto un appello per ritrovare la sua mamma biologica. ...La piccola, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, potrebbe essere identificata come Olesya Rostova , ragazza rapita da bambina e cresciuta in Russia. Nelle ultime ore è emersa la notizia del ...Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l’esito del Dna”. Denise Pipitone: il mistero Danas in compagnia di una donna nomade e mai rintracciata “La somiglianza devo dire è abbastanza ...Olesja Rostova è Denise Pipitone? Una svolta all’interrogativo arriverà in diretta tv lunedì prossimo, giorno di Pasquetta. In quella data, ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto ‘Lasciali parlare’), ...