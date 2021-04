Damiano Carrara | i fan si infuriano | Come è possibile?

(Di venerdì 2 aprile 2021)ha fatto “tremare” metaforicamente l’Italia, raccontando quanto fatto nelle ultime ore. Sul web è polemica.(Instagram)Prima di andare a leggere quello che è accaduto soffermiamoci un attimo sul suo ritorno in televisione. Stasera infatti il noto pasticciere sarà alla guida, insieme a Katia Follesa, di un’altra puntata di Cake Star. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 21.20 su Real Time e ci racconterà la migliore pasticceria italiana. LEGGI ANCHE >>>irriconoscibile Settimana dopo settimana i due infatti si muovono per raccontare quanto accade nei laboratori più disparati. La puntata di oggi si chiama Napoli a Milano, le eccellenze scenderanno dunque in campo. Dalle 22.35 invece sarà il momento della replica ...

Si è sottoposto al vaccino anti Covid Johnson&Johnson lo chef, diventato popolare in Italia con la partecipazione a Bake Off , famoso cooking show in onda su Real Time. Popolare pasticciere ,si divide tra l'Italia e l'America, dov'è ...Lo chef di Real Time, tra i più amati della tv, è proprietario a Los Angeles di una catena di pasticcerie: 'I ristoratori tra le categorie a cui viene date il ...Milano - Napoli arriva a Milano. La nuova puntata di Cake Star 2021 - Pasticcerie vede protagoniste le pasticcerie napoletane a Milano e in Brianza.«Sarà come stare sul golfo di Napoli, immersi tra i ...Damiano Carrara, chef di Real Time, vaccinato a 35 anni: “In America vanno veloci” Damiano Carrara, chef 35enne diventato popolare con Bake Off in onda su Real Time, racconta di essersi ...