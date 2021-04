Covid Sicilia, oggi 1.222 contagi e 15 morti: bollettino 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 su 21.144 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 2 aprile, in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 21.011. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 15 (4.662 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 66. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 898, mentre si trovano in terapia intensiva 150 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 463 a Palermo, 162 a Catania, 132 a Messina, 80 a Ragusa, 113 a Trapani, 27 a Siracusa, 109 a Caltanissetta, 103 ad Agrigento e 33 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.222 su 21.144 tamponi processati i nuovi casi di-19 registrati, 2, in, dove gli attuali positivi sono 21.011. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 15 (4.662 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 66. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 898, mentre si trovano in terapia intensiva 150 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 463 a Palermo, 162 a Catania, 132 a Messina, 80 a Ragusa, 113 a Trapani, 27 a Siracusa, 109 a Caltanissetta, 103 ad Agrigento e 33 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

