Covid Roma, oggi 1.000 contagi: bollettino 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 1.000 i nuovi contagi da coronavirus a Roma, secondo il bollettino di oggi 2 aprile. "oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota mille" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

