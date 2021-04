Covid Italia, 6 regioni a rischio alto e 11 con Rt sopra 1 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Undici regioni in Italia con Rt sopra 1 e 6 regioni a rischio alto Covid. Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. “Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei regioni che hanno un livello di rischio alto: Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto”, si legge nella bozza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Undiciincon Rt1 e 6. Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. “Complessivamente ilepidemico si mantiene a livelli elevati con seiche hanno un livello di: Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto”, si legge nella bozza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

