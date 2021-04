Covid, il virus svuota gli autobus: qualcuno parli al conducente sempre più solo (Di venerdì 2 aprile 2021) Non parlate al conducente. Mi ha sempre colpito il monito imperativo e minaccioso appeso sopra il posto di guida dei bus. Da adolescente pensavo che questa trasgressione - dire una cosa qualsiasi a ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Non parlate al. Mi hacolpito il monito imperativo e minaccioso appeso sopra il posto di guida dei bus. Da adolescente pensavo che questa trasgressione - dire una cosa qualsiasi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Covid, il virus svuota gli autobus: qualcuno parli al conducente sempre più solo Li vedevi, prima del virus, passarti davanti come enormi balene trasparenti con il ventre ricolmo di pesci appena ingurgitati e impossibilitati a trovare la bocca di fuga, ché persino scendere è una ...

Covid - 19, Pasqua 2021 in zona rossa: le regole per gli spostamenti Contenere al massimo il diffondersi del virus ed incrementare la campagna vaccinale sembra ormai ... mentre la Sicilia richiede il certificato vaccinale o certificato che attesti la negatività al Covid ...

Covid: avere una buona massa muscolare protegge dal virus La Repubblica Coronavirus, l'Rt dell'Italia scende sotto 1 Scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa ...

Miley Cyrus, nuovo video con messaggio: "Vacciniamoci per tornare ai concerti" "Angels like you" contiene anche un appello legato al Covid-19. Guarda le foto più belle della carriera della provocatoria artista lanciata da "Hannah Montana" ...

