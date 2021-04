Covid: Fontana, 'hub vaccini Bergamo ben organizzati, pronti per campagna massa' (2) (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Ospitato nella palestra dell'università di Bergamo, e gestito in collaborazione con Cus Dalmine, dispone di 48 linee vaccinali. Da lunedì 5 aprile, sarà attivo dalle ore 8 alle 20. L'obiettivo è di somministrare almeno 5mila vaccini al giorno. “Sono già venuto tante volte a Bergamo perché è il territorio che ha sofferto tanto – ha proseguito -e voglio testimoniare la vicinanza delle istituzioni anche in questo momento, alla vigilia della partenza del piano di vaccinazione massiva. L'idea di poter offrire vari canali di prenotazione è utile per consentire ai cittadini di scegliere quello che ritengono più agevole”. A Dalmine, ha commentato l'assessore Terzi, "abbiamo di fronte il risultato di una perfetta sinergia del territorio e per il territorio: il Centro Universitario Sportivo, l'Università di Bergamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Ospitato nella palestra dell'università di, e gestito in collaborazione con Cus Dalmine, dispone di 48 linee vaccinali. Da lunedì 5 aprile, sarà attivo dalle ore 8 alle 20. L'obiettivo è di somministrare almeno 5milaal giorno. “Sono già venuto tante volte aperché è il territorio che ha sofferto tanto – ha proseguito -e voglio testimoniare la vicinanza delle istituzioni anche in questo momento, alla vigilia della partenza del piano di vaccinazione massiva. L'idea di poter offrire vari canali di prenotazione è utile per consentire ai cittadini di scegliere quello che ritengono più agevole”. A Dalmine, ha commentato l'assessore Terzi, "abbiamo di fronte il risultato di una perfetta sinergia del territorio e per il territorio: il Centro Universitario Sportivo, l'Università di...

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - vincenzo9718 : @GiammarioDiB @lorepregliasco Non concordo. La situazione è completamente cambiata rispetto a quando c'era Formigon… - maledetto_paolo : RT @CottarelliCPI: Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Covid r… - MEcosocialista : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… -