Covid | 21 932 nuovi casi | 481 morti “Se volete evitare di finire in ospedale Aspirina ed Aulin ai primi sintomi”

Advertising

TgLa7 : #Covid: 21.932 nuovi #positivi, 481 #vittime - sulsitodisimone : Oggi 21.932 casi di Covid e 481 morti, positività stabile al 6,6% - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 21.932 CONTAGI; 481 DECESSI!!! SUPERATI I 110.300 (110.328) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro;… - ileniaquarta_ : RT @Agenzia_Ansa: Covid: 21.932 nuovi positivi e 481 vittime nelle ultime 24 ore. 331.154 test, il tasso di positività stabile al 6,6%. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 932

Sono 21.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 23.649 ), a fronte di 331.154 tamponi giornalieri effettuati (ieri 356.085). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,6% (...Sono 21.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.629.000 il numero di persone che ...o dimesse sono complessivamente 2.953.377 e 19.620 quelle uscite oggi dall'incubo. ...02 APR - Sono 21.932 (rispetto ai 23.649 di ieri ... a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 1 in quanto giudicato non caso di COVID-19. La PA di Bolzano comunica che dai casi già ...Cala leggermente la curva epidemica, secondo i dati del nuovo bollettino, diffuso dal ministero della Salute, sulla situazione Covid in Italia, mentre tutto il Paese si prepara a una Pasqua in zona ro ...