Conferenza stampa Semplici: «Ceppitelli out, Cragno ci sarà» (Di venerdì 2 aprile 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona. Ceppitelli – «Non sarà della partita. Ha questo problema al polpaccio e non sarà convocato». MARIN – «È tornato ieri sera. Non è nelle migliori delle condizioni a causa delle tre partite in 8 giorni ma lo porteremo con noi perchè è un giocatore importante». SOSTA – «Sono stati 10 giorni importanti, dove abbiamo cercato di migliorare quei 3-4 principi che avevo trasferito al mio arrivo. Il Verona sta facendo un grande campionato e quindi sta a noi provare a fare una bella partita per portare il risultato a casa». VERONA – «È una squadra di valore, allenata da due anni dallo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona.– «Nondella partita. Ha questo problema al polpaccio e nonconvocato». MARIN – «È tornato ieri sera. Non è nelle migliori delle condizioni a causa delle tre partite in 8 giorni ma lo porteremo con noi perchè è un giocatore importante». SOSTA – «Sono stati 10 giorni importanti, dove abbiamo cercato di migliorare quei 3-4 principi che avevo trasferito al mio arrivo. Il Verona sta facendo un grande campionato e quindi sta a noi provare a fare una bella partita per portare il risultato a casa». VERONA – «È una squadra di valore, allenata da due anni dallo ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - acmilan : ?? #SerieATIM: si riparte! ??? Il Mister parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i blucerchiati, LI… - FratellidItalia : ? No alle nuove regole bancarie europee che penalizzano i cittadini e le imprese. Segui la conferenza stampa di… - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Banche, le norme Ue sul default dei creditori. Conferenza stampa di Giorgia Meloni. Segui la diretta - anteprima24 : ** D'Aversa suona la carica: 'Per noi vale 6 punti, a ##Benevento per vincere' ** -