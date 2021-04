Chiara Ferragni si crede D’Annunzio e fa un appello politico: svegliati Italia! (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni giorno una lamentela. Ogni giorno uno sconfinamento nella politica. La coppia Ferragni-Fedez non si regge più. Lanciano appelli, fanno proclami, si fanno portatori di ricette salvifiche. Presuntuosi col rolex. Dopo un anno di pandemia siamo tutti più suscettibili e francamente di questi due non se ne può più. Lui ora è un supporter sfegatato della legge Zan. Ma l’ultima notizia che li riguarda è il fatto che Chiara Ferragni ce l’ha con la Regione Lombardia. Lei aveva lamentato in uno dei suoi post da migliaia di cuoricini il fatto che la nonna di Fedez, Luciana, ancora non era stata vaccinata. La nonna è stata subito dopo contattata e vaccinata. Una mossa che la Regione avrebbe fatto – scrive Ferragni – “solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne? Chiedo il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni giorno una lamentela. Ogni giorno uno sconfinamento nella politica. La coppia-Fedez non si regge più. Lanciano appelli, fanno proclami, si fanno portatori di ricette salvifiche. Presuntuosi col rolex. Dopo un anno di pandemia siamo tutti più suscettibili e francamente di questi due non se ne può più. Lui ora è un supporter sfegatato della legge Zan. Ma l’ultima notizia che li riguarda è il fatto chece l’ha con la Regione Lombardia. Lei aveva lamentato in uno dei suoi post da migliaia di cuoricini il fatto che la nonna di Fedez, Luciana, ancora non era stata vaccinata. La nonna è stata subito dopo contattata e vaccinata. Una mossa che la Regione avrebbe fatto – scrive– “solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne? Chiedo il ...

