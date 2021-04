Belén Rodriguez come Chiara Ferragni: una linea per neonati (Di venerdì 2 aprile 2021) Belén Rodriguez, come Chiara Ferragni. La showgirl argentina, che insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in attesa della secondogenita, ha deciso di seguire le orme dell’influencer più famosa, accogliendo la sua bambina con una linea per neonati. Belén Rodriguez, come la Ferragni, pare abbia accettato l’invito di Original Marines, prestandosi a disegnare una linea di abitini e tutine attesa per l’estate. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Belén Rodriguez, come Chiara Ferragni. La showgirl argentina, che insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in attesa della secondogenita, ha deciso di seguire le orme dell’influencer più famosa, accogliendo la sua bambina con una linea per neonati. Belén Rodriguez, come la Ferragni, pare abbia accettato l’invito di Original Marines, prestandosi a disegnare una linea di abitini e tutine attesa per l’estate.

Advertising

Giuh_h : e comunque Emma Marrone, Belen Rodriguez, Mattia Bellegrandi in arte Briga e gli elettori del referendum istituzion… - zazoomblog : Belen Rodriguez scoppia la felicità Arriva la proposta di Antonino Spinalbese - #Belen #Rodriguez #scoppia… - infoitcultura : Belen Rodriguez a letto e in dolce attesa: decisamente incantevole – FOTO - infoitcultura : Belén Rodriguez mostra il pancione con l’abito a pois: il nuovo look premaman vale quasi 6mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez La madre di Belen è irriconoscibile: la figlia la trucca e col make up perfetto sembra un'altra! 'Bellissima signora uguale alle sue figlie', scrivono molti, vedendo nella sua nuova immagine anche somiglianze nette con la secondogenita Cecilia Rodriguez . Veronica spiega che, oltre al trucco, è ...

'Anto' fa caldo' e Belen si mette in bikini sul balcone a Milano 'Santiago è la fotocopia del padre' ha detto durante una recente intervista Belén Rodriguez, ma ora la futura mamma bis desidera che la sua secondogenita, che nascerà in estate e che si chiamerà Luna ...

Cecilia Rodriguez guarda tutti dall’alto, è magnifica! – FOTO Yeslife 'Bellissima signora uguale alle sue figlie', scrivono molti, vedendo nella sua nuova immagine anche somiglianze nette con la secondogenita Cecilia. Veronica spiega che, oltre al trucco, è ...'Santiago è la fotocopia del padre' ha detto durante una recente intervista, ma ora la futura mamma bis desidera che la sua secondogenita, che nascerà in estate e che si chiamerà Luna ...