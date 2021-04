Amici 20, Rosa Di Grazia partecipò a un concorso di bellezza: la foto postata (Di venerdì 2 aprile 2021) Rosa Di Grazia ha partecipato a un concorso di bellezza? Questa è la domanda che molte persone si stanno ponendo in queste ultime ore a causa di una foto che sembra essere spuntata dal passato dell’allieva che fa parte della squadra di Arisa-Cuccarini. Senza ombra di dubbio, Rosa è la concorrente di Amici 20 più chiacchierata di questa ultima edizione del talent show e anche in queste ore si sta parlando di lei a causa delle anticipazioni della terza puntata del serale che andrà in onda domani, sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Canale 5 e che è stata registrata ieri. Non è solo perché è stata presa di mira da Alessandra Celentano che si è parlato della 20enne napoletana, ma anche per via della sua storia d’amore che è nata all’interno del programma condotto da ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 aprile 2021)Diha partecipato a undi? Questa è la domanda che molte persone si stanno ponendo in queste ultime ore a causa di unache sembra essere spuntata dal passato dell’allieva che fa parte della squadra di Arisa-Cuccarini. Senza ombra di dubbio,è la concorrente di20 più chiacchierata di questa ultima edizione del talent show e anche in queste ore si sta parlando di lei a causa delle anticipazioni della terza puntata del serale che andrà in onda domani, sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Canale 5 e che è stata registrata ieri. Non è solo perché è stata presa di mira da Alessandra Celentano che si è parlato della 20enne napoletana, ma anche per via della sua storia d’amore che è nata all’interno del programma condotto da ...

