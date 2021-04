Acqua, il Fronte Civico Popolare per Benevento: “La mission di Mastella&Gesesa al capolinea” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE sulla vicenda Acqua che intervengono Luigi Bocchino, Nazzareno Fiorenza e Alberto Mignone, i promotori del ‘Fronte Civico-Popolare per Benevento’, movimento che guarda alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo sannita. E i ‘frontisti’ non hanno dubbi: la mission di Mastella e Gesesa è ormai al capolinea. Scrivono: La Gesesa che gestisce l’Acqua di Benevento dal 1992 con la vicenda “tretracloroetilene” non chiude il trentennio di affidamento in maniera positiva. La politica sannita, come al solito, ha perso negli anni la partita più importante: ovvero quella di avere una gestione idrica autonoma per il Sannio senza dipendere da Avellino dove l’Alto Calore spa, pieno di debiti e di personale, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE sulla vicendache intervengono Luigi Bocchino, Nazzareno Fiorenza e Alberto Mignone, i promotori del ‘per’, movimento che guarda alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo sannita. E i ‘frontisti’ non hanno dubbi: ladi Mastella e Gesesa è ormai al. Scrivono: La Gesesa che gestisce l’didal 1992 con la vicenda “tretracloroetilene” non chiude il trentennio di affidamento in maniera positiva. La politica sannita, come al solito, ha perso negli anni la partita più importante: ovvero quella di avere una gestione idrica autonoma per il Sannio senza dipendere da Avellino dove l’Alto Calore spa, pieno di debiti e di personale, ...

