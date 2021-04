Valeggio | nuovo look grazie a materiale di recupero e riciclato

Advertising

PantheonVerona : Grandi interventi di riqualificazione in alcune zone del paese: rimesse a nuovo via Goito, i vasi della fontana di… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeggio nuovo

veronaoggi.it

La rinnovata immagine di via Goito apre il sipario a un stile diverso per l'arredo urbano disul Mincio, che presenta il nome della strada su una targa in cortèn. 'La scelta dell'...Quello era il periodo in cui qualsiasi giovane veniva etichettato come "Buffon", ma è chiaro ... i tortellini di, me li facevano mamma e nonna, soprattutto nei mesi freddi. Ai fornelli ...Diversi e importanti lavori di riqualificazione del territorio sono stati portati avanti negli ultimi mesi a Valeggio sul Mincio ... va tramandata alle nuove generazioni» afferma il sindaco Alessandro ...I lavori di riqualificazione degli ultimi mesi nel comune di Valeggio sul Mincio, hanno accolto importanti concetti ...