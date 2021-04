Vaccini, Figliuolo: in arrivo oltre 1,3 milioni di dosi Astrazeneca (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo anticipa che fra oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca, in aggiunta alle 500 mila dosi di Moderna già arrivate e ad un milione di dosi Pfizer consegnate ieri. Lo ha annunciato nel corso del sopralluogo dei due hub di vaccinazione a Cagliari, dove si è recato per una “verifica” assieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di Vaccini”, ha fatto sapere il Commissario, aggiungendo che “questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”. Figliulo ha anche annunciato l’arrivo di altri medici e infermieri militari in Sardegna, per arrivare a 17 mila ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza Francescoanticipa che fra oggi e domani arriveranno1,3didi, in aggiunta alle 500 miladi Moderna già arrivate e ad un milione diPfizer consegnate ieri. Lo ha annunciato nel corso del sopralluogo dei due hub di vaccinazione a Cagliari, dove si è recato per una “verifica” assieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di”, ha fatto sapere il Commissario, aggiungendo che “questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”. Figliulo ha anche annunciato l’di altri medici e infermieri militari in Sardegna, per arrivare a 17 mila ...

