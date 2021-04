Vaccini e prenotazioni. “Io X Benevento” attiva sportello di supporto (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione Io X Benevento, rende noto di aver attivato, di concerto con la direzione generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, uno sportello di assistenza e supporto informatico utile per la registrazione sulla piattaforma Soresa, valida per prenotare il vaccino. Tutti coloro che avranno difficoltà ad accedere o a prenotare sulla piattaforma il vaccino, potranno recarsi presso la sede dell’Associazione “ IO X Benevento”, ex edificio scolastico S. Modesto uno – piazza S. Modesto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30, ove troveranno degli operatori che assisteranno e supporteranno gli utenti nella procedura telematica. “IO X Benevento” è ormai da circa 14 anni, impegnata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione Io X, rende noto di averto, di concerto con la direzione generale dell’Azienda Sanitaria Locale di, unodi assistenza einformatico utile per la registrazione sulla piattaforma Soresa, valida per prenotare il vaccino. Tutti coloro che avranno difficoltà ad accedere o a prenotare sulla piattaforma il vaccino, potranno recarsi presso la sede dell’Associazione “ IO X”, ex edificio scolastico S. Modesto uno – piazza S. Modesto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30, ove troveranno degli operatori che assisteranno e supporteranno gli utenti nella procedura telematica. “IO X” è ormai da circa 14 anni, impegnata ...

