Stefano De Martino e Andrea Delogu | tra i due conduttori scoppiata la scintilla nei corridoi Rai

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un’amicizia speciale quella traDe, che secondo indiscrezioni potrebbe diventare qualcosa di più. I duedella Rai si sarebbero incontrati proprio a Viale Mazzini e tra loro sarebbel’intesa. Niente di strano in fondo, siaDechehanno archiviato relazioni importanti per buttarsi sulla carriera, con discreto successo. Condividere queste esperienze li ha forse uniti e pensare che ci possa essere del tenero non è escluso.De: èla nuova fiamma? Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi, qualcosa bolle in pentola. ...