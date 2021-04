Spionaggio russo, Walter Biot: "Sono frastornato, ma chiarirò" (Di giovedì 1 aprile 2021) “Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione”. È quanto affermato da Walter Biot davanti al gip di Roma nel motivare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il militare, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, ha contestato la ricostruzione della vicenda ma “ha chiesto tempo per raccogliere le idee” e quindi poter affrontare l’interrogatorio con gli inquirenti che lo accusano di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, Spionaggio politico-militare, Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Leggi anche... "Mossa incomprensibile". E Di Maio espelle due funzionari russi per lo Spionaggio militare (di P. Salvatori) Spionaggio russo, dall'Italia un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione”. È quanto affermato dadavanti al gip di Roma nel motivare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il militare, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, ha contestato la ricostruzione della vicenda ma “ha chiesto tempo per raccogliere le idee” e quindi poter affrontare l’interrogatorio con gli inquirenti che lo accusano di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato,politico-militare,di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Leggi anche... "Mossa incomprensibile". E Di Maio espelle due funzionari russi per lomilitare (di P. Salvatori), dall'Italia un ...

