"Si frequentava con lui durante il trono". Bufera social su Sophie Codegoni - (Di giovedì 1 aprile 2021) Novella Toloni Dopo i rumor sul flirt con De Matteis, ora spuntano le prove della frequentazione che l'ex tronista avrebbe avuto con un ragazzo di Roma durante il suo trono a Uomini e Donne Non si arrestano i rumor attorno all'ex tronista Sophie Codegoni fresca di rottura con Matteo Ranieri. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore sul feeling con Gianluca De Matteis, ex volto di Uomini e Donne, nuove pesanti rivelazioni sono spuntate dal web e l'hanno fatta finire al centro di nuove pesanti critiche. La giovanissima influencer, protagonista dell'ultimo trono di Uomini e Donne, dopo la rottura con Matteo, con il quale è uscita dal programma di Maria De Filippi, è stata travolta dalle polemiche. Sophie Codegoni è stata accusata di aver ...

